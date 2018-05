Voldtægtssag fra shoppingcenter i Esbjerg havner i Folketinget

Syd- og Sønderjyllands Politi valgte ikke at informere pressen og offentligheden om en voldtægt og et voldtægtsforsøg i Esbjerg. Med afsæt i den sag bliver der nu i folketinget sat fokus på politiets lukkethed. Det er DF's retsordfører Peter Kofoed Poulsen, der rejser sagen.

Esbjerg: Politiets tavshed i sagen om de formodede seksuelle overgreb mod to piger i Broen Shopping er faldet DF's retsordfører Peter Kofod Poulsen for brystet, og nu vil han have sagen og politiets åbenhed eller mangel på samme nærmere belyst.

- Jeg vil bede justitsministeren redegøre for politiets bevæggrunde i sagen over for retsudvalget. Det vil med andre ord sige, at Syd- og Sønderjyllands Politi får mulighed for at gøre rede for, hvilke overvejelse man har gjort sig i sagen og hvorfor man har valgt at handle som man gjorde, siger Peter Kofod Poulsen.

Han kalder det paradoksalt, at politiet opruster på kommunikationsfronten, samtidig med at der skrues ned for informationerne

- Der skal være en vis åbenhed for borgere og pressen, og i den sammenhæng er pressen borgernes redskab til at orientere sig. Den frie presse er en helt fundamental værdi i Danmark. Hvis pressens muligheder for at informere borgerne forringes, risikerer vi samtidig, at der i stedet cirkulerer rygter og halve sandheder, der er vanskelige at styre, på sociale medier, siger Kofod Poulsen.