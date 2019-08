Verdens største mobile havnekran får stor velkomst i Esbjerg

Onsdag ventes verdens største mobile havnekran at anløbe hos sin nye ejermand, Esbjerg Havn. Med sine 50 meter i højden bliver det et spektakulært syn, når den kommer til syne i horisonten omkring kl. 11.30. Senere markeres ankomsten med udstilling og gratis grillpølser i Østhavnen.

Esbjerg: På torsdag får den danske vestkyst royalt besøg, når selveste kronprins Frederik kommer til Hvide Sande og indvier havvindmølleparken Horns Rev 3.

Men også på Esbjerg Havn får man fint besøg i denne uge. Så fint og stort er besøget, at den kommunalt ejede selvstyrehavn i slutningen af denne måned, fredag den 30. august markerer besøget ved at invitere til åbent hus med gratis grillpølser til alle fra Slagter Theilgaard og tale ved borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

Men der er skam også tale om en stor begivenhed - ikke mindst for Esbjerg Havn. Det er nemlig verdens største mobile havnekran, som anløber Esbjerg Havn, og på verdensplan findes der kun 12 af dens slags.

- På Esbjerg Havn har vi længe set frem til, at vores nye mobile havnekran ankommer med skib. Kranen ankommer i hel stand, fuldt monteret med skib fra Rostock og ruller fra skib. Den er over 50 meter høj og vejer 800 ton, så det bliver et spektakulært syn at se den tone frem i horisonten og ankomme ad sejlrenden langs Fanø og ind til Esbjerg Havn, oplyser Jesper Bank, salgsdirektør hos Esbjerg Havn.

Han oplyser videre, at det på nuværende tidspunkt ser ud til, at Heavy Lift-skibet Rolldock Storm, som kommer fra Rostock med kranen om bord, ventes at dukke op i sejlrenden omkring klokken 11.30, hvorefter den lægger til ved Librakaj i Østhavnen klokken 12. Herefter ventes losning af kran at ske omkring klokken 13.30.