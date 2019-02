- Vi havde for attraktionernes vedkommende troet, at de ville få en tilbagegang på grund af konkurrencen fra sommervejret og strandene, men de fleste har fået hentet deres besøgstal, og derfor klaret sig fornuftigt igennem sæsonen. Derfor mener jeg også, at det helt overordnet går godt med turismen, lyder det fra turistchefen.

- Det kommer faktisk bag på mig. Jeg havde forventet en fremgang. Indtil november var meldingen, at der ville være en fremgang, og også hotellerne fortalte, at de var i fremgang, fortæller Jane Madvig Søndergaard.

Vi skal blive bedre

Jane Madvig Søndergaard ved dog godt, hvad der skal til for at skaffe flere turister til Esbjerg, Fanø og Ribe.

En stor del af Esbjergs turisme er knyttet til erhvervslivet. Gæster rejser til byen for at holde møder, konferencer eller fordi de har brug for et sted at bo i forbindelse med offshore-arbejde. Turistchefen efterlyser større konferencesteder, hvor der er kapacitet til flere end de cirka 150 personer, som de største steder kan rumme i dag.

- I forbindelse med erhvervsturismen har vi den udfordring, at vi mangler større konferencecentre i stil med Odense og Nyborg. I Esbjerg skal vi sprede gæsterne ud over flere steder i byen. Det kan godt være en grund til, at Esbjerg bliver valgt fra, siger Jane Madvig Søndergaard.

Turistchefen mener, at der særligt er en del af den lokale turisme-indsats, der kan løftes.

- Vi skal blive bedre til at udnytte vores skuldersæsoner. Ribe og Fanø er fyldt op i højsæsonen, men vi skal blive bedre til at brede sæsonen ud, siger Jane Madvig Søndergaard.

Til det har Visit Esbjerg og Fanø tidligere lavet flere tiltag, men der er flere på trapperne. I sæson 2019 udkommer der for eksempel en ny guide med et samlet overblik over oplevelsesmulighederne i Esbjerg, Ribe og på Fanø.

- Der er ikke langt fra de gode oplevelser i Ribe til Esbjerg og til Fanø, og det viser vi i guiden. Samtidigt kan man med guiden få et fælles fordelskort, der giver økonomiske fordele ved at besøge flere attraktioner i området, siger Jane Madvig Søndergaard.