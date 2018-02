Usædvanlig ravøkse på 27 mm fundet ved udgravning i Ribe

En sjælden ravøkse på blot 27 mm er fundet i den store Northern Emporium-udgravning ved Ribe Kunstmuseum, hvor arkæologerne først efter et større puslespil fandt frem til, at der var tale om et usædvanligt fund.

Ribe: Det er noget nær et lille mirakel, at arkæologerne i den store Northern Emporium-udgravning har kunnet finde et så stort fund som den ravøkse, man over flere uger har gravet frem ved Ribe Kunstmuseum. Selv om fundet arkæologisk set er stort, og anset som et af de fineste, man har gravet frem under de foreløbigt syv måneders arbejde, så er den rent fysisk det modsatte. Ravøksen er nemlig blot 27 mm i højde, og stammer fra begyndelsen af 800-tallet. - I sig selv er det ikke unormalt at finde økser, men det er sindssygt sjældent, at vi finder nogen, der er så små. At man kan skære så fint, spinkelt og dristigt i rav er meget usædvanligt, siger ledende arkæolog fra Sydvestjyske Museer, Claus Feveile, der mener, at fundet blandt andet får så stor opmærksomhed, fordi størrelsen giver ravøksen det, han kalder en "nutte-effekt." Næsten endnu mere imponerende er det, at det er lykkedes de frivillige soldere bag kunstmuseet at finde øksen, idet den var gået i tre stykker. - De er blevet fundet over flere par ugers udgravning, og det vil sige i omkring 20 trillebørfulde med jord, der har været igennem vandsoldet. Alle tre er fundet her, så det er supergodt arbejde, siger Claus Feveile, der selv er ret godt tilfreds med, at man er lykkedes med at samle et 1200 år gammelt puslespil.