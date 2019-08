Esbjerg: Storken, der spankulerede rundt i en forhave i Esbjerg, var stæreblind - den havde i hvert faldt stærkt nedsat syn og var stort set blind.

Det oplyser dyrlæge Bjarne Østergaard Rasmussen, der er tilknyttet foreningen Storkene.dk.

Storken er ringmærket i Holland, men landede lørdag sent om eftermiddagen i en villahave på Lenders Allé i Østerbyen i Esbjerg. Her stimlede mange naboer og andre esbjergensere sammen for at se det sjældne syn af en stork, der tilsyneladende ikke var bange for mennesker og biler.

En repræsentant fra Rescue Center Denmark blev tilkaldt, da folk mente, at den store fugl var syg. Og med et fiskenet lykkedes det den tilkaldte ekspert at fange storken i første forsøg.

Storken er nu i pleje, men om den kan kureres og genudsættes vides endnu ikke.

Storken er nu hos Hans Jørn Frisk fra Rescue Center Denmark, der har storken i pleje i Toftlund. Det er lykkes at få storken til at spise lidt.