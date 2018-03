Ulovlige overnatninger sker klos op af gaslager

På et frit område mellem Esbjerg Brygge og Molevej holder håndværkerne med deres campingvogne tæt ved risikovirksomheden Kosan Gas. De er dog ifølge tegningen uden for risikocirklen på kortet. Illustration: Moellers.dk

S-politiker og medlem af Plan & Miljøudvalget, Hans Erik Møller, er rasende over sagen om håndværkeres ulovlige overnatning ved Esbjerg Strand-projektet og påpeger, at overnatningen sker tæt ved risikovirksomheden Kosan Gas.

Esbjerg Kommune må aldeles omgående få standset håndværkeres ulovlige overnatning ved Esbjerg Strand-projektet, inden der sker en katastrofe. Det siger en opbragt Hans Erik Møller, byrådsmedlem for Socialdemokratiet og medlem af Plan & Miljøudvalget, ovenpå JydskeVestkystens artikler om, hvordan campingvognene holder i hobetal mellem Molevej og Esbjerg Brygge klos op ad det kommunale prestigeprojekt Esbjerg Strand - og tæt på Kosan Gas, der er kategoriseret som en af kommunens farligste virksomheder. Så farlig, at det for et par år siden kom det frem, at der skal bygges en mindst seks meter høj væg med en længde på cirka 225 meter for at beskytte trafikanter på en del af strækningen på Esbjerg Brygge fra en mulig eksplosion på risikovirksomheden Kosan Gas på H. E. Bluhmes Vej få hundrede meter fra Esbjerg Strand. Her ligger nemlig Danmarks største gasfyldestation med håndtering af flere end én million gasflasker årligt.

Brand og trykbølger Kosan Gas A/S har flere tryktanke, der rummer flydende F-gas, der er en blanding af propan og butan. [list]

Udslip af F-gas kan danne en gassky, der kan brænde, hvis den antændes af en gnist, en glød, en brændende tændstik eller lignende under de rette forhold. En gasbrand kan være meget voldsom, hvis der sker en hurtig forbrænding i en gassky, hvor der opstår varmestråling og en trykbølge, der kan forårsage rudeknusning i forholdsvis stor afstand fra virksomheden.

En eksplosion kan opstå i en gassky, der har den præcise blanding af F-gas og ilt, hvor der opstår en betydelig varmestråling og en trykbølge, der kan forårsage betydelige skader udenfor virksomheden.





[/list] [/list]

Uhørt og grotesk - Det er fuldkommen uhørt og simpelthen grotesk. Jeg er rystet, og jeg vil ikke som politiker lægge ryg til det der. Hvis der sker en eksplosion på gasdepotet, er det da helt vildt, at vi som myndighed har set gennem fingre med ulovlig overnatning kort derfra. Når man planlægger med at bygge en seks meter høj mur af hensyn til eksplosionsfare, hvordan kan man så have en masse mennesker liggende og sove kort derfra. Helt fraset eksplosionsfaren, så må jeg spørge, hvad brandmyndighederne siger til den ulovlige campingplads. Kan redningskøretøjerne overhovedet komme igennem dernede og redde folk og slukke brand, hvis der opstår noget på pladsen, spørger Hans Erik Møller, der forlanger at få en redegørelse om sagen. - Derudover vil jeg simpelthen også have at vide, hvorfor man i månedsvis har ignoreret anmeldelser om ulovlig overnatning dernede. Der skulle omgående være faldet et påbud om, at det skal standses med det samme. Sjovt nok er man ikke så langsommelig med at gribe ind, når det er almindelige borgere, der overtræder reglerne. Jeg er bestemt heller ikke tilfreds med, at vi ikke har hørt en lyd om den klage fra ejeren af Esbjerg Camping, som JydskeVestkysten har kunnet fortælle om, siger Hans Erik Møller.