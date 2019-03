Toppen af poppen: Kendisser indtager Fanø

Optagelserne til næste sæson af det populære tv-program Toppen af Poppen skal finde sted på Fanø i starten af april. Det bekræfter TV 2 overfor JydskeVestkysten. Kellers Badehotel står for indkvartering, mens Rindby Forsamlinghus lægger scenegulv til musikoptagelserne.

Fanø: Om små to uger bliver vesterhavsøen indtaget af syv danskere musikere, der skal optage programmet Toppen af Poppen. Dermed kan Fanø se frem til at lægge hus til optagelser, indkvartering og ophold i de to uger, hvor optagelserne finder sted.

Toppen af Poppen var sidste år lidt af en seermagnet på TV2 med lidt over en halv million seere. Det er programmet, hvor syv kendisser fra den danske musikscene optræder med egne fortolkninger af hinandens sange. Samtidig går programmet også tæt på de syv deltagere, når de fortæller personlige beretninger fra livets gang. I sidste sæson af programmet deltog blandt andre Søren Sko, sangerinden Lis Sørensen og Pernille Rosendahl, tidligere dommer i X-Factor og forsanger i Swan Lee. Hvem der deltager i år, vil TV2 ikke ud med.

Optagelserne af de musikalske indslag skal foregå i Rindby Forsamlingshus i de første to uger af april.