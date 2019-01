To venner fra Esbjerg er døde under mystiske forhold i Egypten

To esbjergensiske mænd døde med to dages mellemrum i deres hotelsenge på lavprishotel i badebyen Hurghada. Forgiftning af drinks, dårlig mad eller aircondition nævnes som mulig årsag til at de to døde. For få måneder siden døde britisk ægtepar pludseligt i samme by.

Esbjerg: To esbjergensere er med to dages mellemrum døde på et udskældt lavprishotel i Egypten. Pårørende og venner til de to er chokerede over de to dødsfald, som hverken politi eller andre myndigheder kan forklare. Udenrigsministeriet bekræfter de to dødsfald, ligesom familierne er underrettet.

De to mænd blev fundet døde i deres hotelsenge omkring årsskiftet i badebyen Hurghada, hvor de var på ferie sammen. Liget af den ene, den 65-årige Verner Strunck, kom til Esbjerg mandag. Men det har ikke fjernet uvisheden og mystikken hos hans søn, Alex Strunck. Han har de seneste 14 dage rendt de danske myndigheder på dørene for at få en forklaring på sin fars mystiske død i Egypten den 31. december.

Han har en mistanke om, at dødsfaldene kan skyldes colibakterier i drikkevand, dårlig mad, eller at nogen har puttet narkotika i deres drinks.

Hans frygt for, at hans far og kammeraten Leif Kristensen er blev forgiftet på hotellet er blevet forstærket, efter at han har søgt oplysninger om Elysees Dream Beach Hotel, hvor de to kammerater boede på hvert sit værelse. Et hotel, der under sit gamle navn, Elysees Hotel, scorer katastrofalt i gæsternes bedømmelse: Drikkevand tappes fra en stor tank, maden er kritisabel, og en gæst fortæller om et ulovligt træk af 12.000 kroner på sit betalingskort. Også bakteriefyldt aircondition er under mistanke.

JydskeVestkysten har forgæves forsøgt at få en kommentar fra det egyptiske hotel.