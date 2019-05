Tilbud til yngre demente er i fare for lukning

Ved årsskiftet er der ikke flere penge tilbage af de puljemidler, Esbjerg Kommune fik til etablering af rådgivnings- og aktivitetscenter for yngre mennesker med demens. En ny ansøgning til Sundhedsstyrelsen er fortsat ubesvaret, men ellers er der kun den trængte kommunekasse tilbage til at finansiere det succesrige tilbud.

Det har fået flere pårørende, som JydskeVestkysten har talt med, til at slå alarm, og den enslydende melding fra de pårørende er, at centret ikke kan undværes. Lukker det, er der udelukkende de kommunale daghjem, der er målrettet en ældre og tungere gruppe af borgere, eller frivillige foreningers tilbud tilbage.

Esbjerg Kommune: Tiden - og pengene - er ved at rinde ud for et succesrigt tilbud for yngre mennesker med demens, der har til huse på Sundhedscenter Højvang i Esbjerg.

Tilbuddet skulle rette sig mod mennesker i et tidligt stadie af demens og deres pårørende. Der blev etableret et hovedsæde i Esbjerg - på Sundhedscenter Højvang - og en satellit i Varde. Fanø Kommunes borgere er tilknyttet Esbjerg. Centrene fokuserer på brugerinddragelse, støttende samtaler og rådgivning af både demensramte og deres pårørende, ligesom de tilbyder sociale og fysiske aktiviteter.

Direktør for Sundhed & Omsorg, Arne Nikolajsen, oplyser til JydskeVestkysten, at midlerne til RAC, hvor yngre demente kan komme til aktiviteter og rådgivning tre dage om ugen, løber ud ved årsskiftet. I slutningen af 2017 fik Esbjerg, Fanø og Varde kommuner 3,7 millioner kroner til at oprette rådgivnings- og aktivitetscentre på forsøgsbasis.

Bibeholdes måske

Og hvis der ikke kommer flere penge?

- Så er der den mulighed, at Esbjerg Kommune kan videreføre tilbuddet, men uden de udviklingsopgaver, der hidtil har ligget i RAC. Vi har regnet ud, at det vil koste lige omkring én million kroner årligt i ren drift at køre videre med Esbjerg-tilbuddet, og det vil for borgerne opleves som det samme tilbud, de får i dag. Der har jo ligget en del udviklings- og styregruppe-udgifter i det hidtil, fordi vi har været forpligtede på nogle evaluerings- og afrapporterings-opgaver til Sundhedsstyrelsen til gengæld for midlerne, forklarer Arne Nikolajsen.

Hvis RAC skal videreføres uden midler fra Sundhedsstyrelsen, skal rådgivnings- og aktivitetscentret så at sige på den kommunale finanslov. Det er politikerne, der ved efterårets budgetforhandlinger beslutter, hvilke tilbud der skal ind i budgettet og have penge fra kommunekassen. Her skeles der også til, hvad den kommunale direktion anbefaler.

Direkte adspurgt, om direktøren og resten af den kommunale direktion vil anbefale, at RAC Sydvest opretholdes, svarer Arne Nikolajsen forsigtigt:

- Det kunne jeg godt forestille mig. Vi har ikke et andet tilbud til yngre demente, og der er slet ingen tvivl om, at RAC har været en meget stor succes, siger han.

Esbjerg Kommune har i øvrigt en strategi og vision om at være demensvenlig kommune.