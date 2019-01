Tidligere ansat får Kop & Kande-selskab i Esbjerg erklæret konkurs

Esbjerg: Det er efterhånden nogle måneder siden, at indehaveren af Kop & Kande i Kongensgade i Esbjerg lukkede butikken med et ophørsudsalg.

Men selskabet, som stod bag forretningen i Esbjerg med navnet "KK419 Kop og Kande ApS", har ikke haft råd til at betale løn til en tidligere ansat, og derfor er selskabet nu tager under konkursbehandling efter dekret afsagt af Skifteretten ved Retten i Esbjerg.

Ifølge den af Skifteretten udpegede kurator, advokat og partner i Lind Advokataktieselskab i København, Anders Bendtsen, er det en fagforening, som på vegne af den tidligere medarbejder har begæret Kop & Kande-selskabet konkurs.

På den måde kan medarbejderen få dækket sit tilgodehavende via Lønmodtagernes Garantifond.

Da KK419 Kop og Kande ApS offentliggjorde sit sidste regnskab sidste sommer, fremgik det, at selskabet med en negativ egenkapital på omkring 600.000 kroner havde besluttet at lukke selskabets aktivitet ved at forsøge at likvidere selskabet solvent. Selskabets ledelse vurderede dog samtidig, at der var væsentlig usikkerhed forbundet med den mulighed.

Da Kop & Kande lukkede i efteråret meddelte kæden, at der blev arbejdet på en løsning, der skulle sikre, at Kop & Kande fortsat ville være repræsenteret i Esbjerg, men det er endnu ikke sket. Den nærmeste Kop & Kande for de esbjergensiske kunder er således placeret i Ribe.

Kop & Kande har op imod 100 butikker over hele landet samt på Grønland, Island og Færøerne.