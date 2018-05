Telefonstorm fra bekymrede forældre efter voldtægt

Esbjerg: Da historien om seksuelle overgreb mod to 14-årige piger i Broen Shopping nåede offentligheden i sidste weekend, oplevede SSP telefonstorm fra bekymrede forældre.

- Mange forældre med børn, der skulle til blå mandag, ringede og spurgte, om de nu skulle være bekymrede for at lade deres børn tage i Broen Shopping, hvor episoden havde fundet sted. Til det var vores klare svar: Nej, siger lederen af SSP i Esbjerg Kommune, Steen Bach.

Han er bekendt med sagen, hvor en 14-årig pige ifølge anmeldelsen er blevet voldtaget og en anden 14-årig pige er blevet forsøgt voldtaget ved toiletterne i shoppingcentret.

- Kommunen har fulgt op på sagen og talt med pigerne og deres familier, og vi er blevet informeret men har ikke været direkte involveret. Ud fra de oplysninger, vi har i sagen, mener jeg ikke, der er grund til at advare unge om at færdes i Broen begrundet i frygt for voldtægt. Der er ikke noget, der tyder på, at pigerne her er blevet lokket ind på toiletterne eller at der har været tale om vold eller trusler. Der er ikke større risiko for at blive udsat for overgreb der end nogen andre steder, siger Steen Bach, der ikke ønsker at gå yderligere i detaljer med den konkrete sag.