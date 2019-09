Tech-ideer søger raske vestjyske penge: Gode ideer skal hjælpes i gang

Esbjerg: Omkring 100 studerende, tech-iværksættere og investorer ventes at deltage i en inspirationsdag 6. november på Erhvervsakademi Sydvest. Det bliver første arrangement fra en ny spiller på iværksætterbanen i Esbjerg - med fokus på teknologi.

Techhub Syd hedder organisationen stiftet af Esbjerg-profilen Kasper B. Thomsen, der nu bor i Århus. Han har flere start up-virksomheder og har solgt en enkelt af disse fra i 2017.

- Som tech-iværksætter vil jeg gerne hjælpe unge studerende og folk, der ønsker at bygge en tech-virksomhed op fra bunden, fortæller Kasper B. Thomsen.

Selv har han med partnere startet tech-firmaet Cocolab ApS i Esbjerg sammen med en erfaren forretningsudvikler med polske rødder, der bor i Esbjerg og har arbejdet for Lego og Bestsellers, og sideløbende bruger han tid på at starte sin event-organisation op med fokus på tech-iværksætteri.

- Med Techhub Syd vil jeg lave et samlingspunkt for studerende, og start up-folk og lade dem mødes med investorer. Penge skal ikke bare placeres i ejendomme og produktionsvirksomheder. Det er vigtigt, at de vestjyske penge også har fokus på de teknologiske virksomheder, siger Kasper B. Thomsen, der håber, at hans initiativ vil åbne investorernes øjne.