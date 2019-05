Team Dahl cyklede gennem vinmarker og appelsinlunde

Advokatfirmaet Dahls cykelhold har traditionen tro startet sæsonen med et træningsophold på Mallorca.

Esbjerg: Advokatfirmaet Dahls cykelhold med det karakteristiske blå cykeltøj er igen begyndt at køre på landevejene omkring Esbjerg hver onsdag.

Som sædvanlig indledte Team Dahl sommersæsonen med et træningsophold på Mallorca med kørsel i de bjergrige områder. Denne gang blev det dog kun til cirka 2.800 højdemeter, men mod sædvane var der i år også fokuseret på at opleve den mallorcanske natur på en anden måde.

Den tidligere olympiske bronzevinder i 100 kilometer holdløb Jørn Lund, der kender Mallorca som sin egen bukselomme, havde tilrettelagt træningsturene således, at deltagerne var ude på meget små veje, hvor turister normalt ikke kommer, og hvor vejen er meget smalle og hullede.

- Det var en fantastisk oplevelse for alle at cykle gennem vinmarker, appelsinlunde og olivenmarker samt at spisefrokost, hvor der ikke er cykelstativer til racercyklerne, fortæller konsulent ved Dahl, Palle Mose Thomsen, som selv var én af deltagerne.

Kørslen i bjergene viste dog, at alle havde holdt formen vedlige henover vinteren.