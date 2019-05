Succes sætter gang i generationsskifte i mellemstort Esbjerg-firma

Regnskab

Østergaard Entreprise A/S fik i selskabets seneste regnskab et overskud på knap 1,5 millioner kroner efter skat i 2018. Året før fik selskabet et overskud på 2,2 millioner kroner. I perioden voksede bruttofortjenesten fra 39,5 til 50,5 millioner kroner.Egenkapitalen i selskabet var ved årets udgang på godt otte millioner kroner.