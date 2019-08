Street Food i Esbjerg genåbner: Tidligere diskoteksejer står bag

Dan Lia Christensen har 20 års erfaring i at drive business i Esbjergs bar- og diskoteksmiljø, og han har været med til at ekspandere forretningen til andre byer.

Nu er en anden esbjergenser imidlertid klar til at kaste sig ud i nyt eventyr med et internationalt madmarked i den samme lokalitet i det ombyggede Esbjerg Teater i Kongensgade tæt på Torvet.

Med Søren Gaj Nielsen i spidsen og en stribe erhvervsfolk som medinvestorer åbnede Street Food Esbjerg A/S i maj 2018. Siden udviklede projektet sig i den forkerte retning, og årsagen til konkursen var, at stedet manglede gæster i forhold til investeringens størrelse.Desuden stod Street Foood Esbjerg med det problem, at syv af boderne havde opsagt deres aftaler per 31. august 2019. Den største kreditor i boet er Vækstfonden med 2,03 millioner kroner samt Sparekassen Kronjylland med 1,86 millioner kroner.

Dan Lia Christensen i midten, her for nogle år siden sammen med Kristian Prisfeldt, t.h. og Tobias Elkjær, tidligere kompagnoner ved Diskotek Rustik, står bag genåbningen af streetfood i Esbjerg. Arkivfoto

En tydelig rød tråd

- Esbjerg befinder sig som by i en transformation mod at blive en større by, hvor også et streetfood er et vigtigt element. Under de rigtige forhold og med de rigtige kompetencer, er det min klare overbevisning, at streetfood som koncept har en plads i en by som Esbjerg, siger den indfødte esbjergenser og tilføjer:

- Jeg ved, at der er lagt meget tid og energi i Street Food Esbjerg, og man havde ønsket mere for stedet, end det resultat man nåede. Den opgave håber jeg, at jeg kan løfte, så Street Food Esbjerg når de resultater og drømme, som de tidligere ejere havde for stedet.

Dan Lia kan af fortrolighedshensyn ikke oplyse, hvad det har kostet ham at få overdraget boets aktiver.

Hvorfor tror du, at du kan få succes med streetfood i Esbjerg?

- Jeg skal ikke gøre mig klog på den tidligere ledelse af stedet, men jeg tror på, at jeg med min erfaring kan bidrage med nye elementer og rammer for en god oplevelse for gæsterne. Jeg vil gerne skabe en tydelig rød tråd for Streetfood i Esbjerg, siger Dan Lia.