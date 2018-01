Street Food Esbjerg er klar med de første fem madboder

Byggetilladelsen lader vente på sig, men Street Food Esbjerg er nu klar med de første fem madboder. Madmarkedet forventes at kunne åbne til påske.

Esbjerg: Vietnamesiske forårsruller, prisvindende bøfsandwiches, venezuelanske majsbrød, sprøde salater og friskbagte franske crepes. Med fire måneder til den planlagte åbning har Street Food Esbjerg nu underskrevet kontrakt med fem forskellige gadekøkkener fra alle verdenshjørner.

Det nye madmarked kommer til at rumme i alt 15 madboder, hvoraf de 12 indeholder køkkener. De sidste tre stande indrettes som barområder med servering af kaffe og cocktails.

Boderne drives af små selvstændige erhvervsdrivende, som lejer sig ind, og interessen for projektet er stor.

- Vi har modtaget over 60 henvendelser fra forskellige kokke og madentreprenører, så der er rift om det, siger iværksætter Søren Gaj Nielsen, der er manden bag projektet.

Han håber at gøre Street Food Esbjerg til et mangfoldigt sted for både kunder og køkkener. Derfor er der også mange af de interesserede, der bliver afvist.

- Der skal være noget for enhver smag og vi skal hele verden rundt. Det duer ikke, at vi har for eksempel fire thaikøkkener, fastslår han.