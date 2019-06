Street Food Esbjerg er gået konkurs

Torsdag den 2. maj var det præcis et år siden, at et internationalt madmekka landede i Esbjerg gågade. Nu er eventyret slut. Virksomheden er gået konkurs, oplyser direktøren fredag.

Esbjerg: Esbjergs kun et år gamle street food marked lukker. Det oplyser Street Food Esbjerg-direktøren Søren Gaj Nielsen fredag. Madmarkedet kommer ud af første driftsår med et bragende underskud, og det er ikke lykkedes at rejse kapital til at videreføre konceptet, oplyser han i et opslag på Facebook.

Han skriver:

Det er med stor beklagelse vi må meddele at Street Food Esbjerg A/S har måtte indgive sin konkursbegæring og derfor har lukket pr 28.06.2019

Det var en drøm at få Street Food konceptet til Esbjerg. Desværre har det vist sig, at drømmen ikke holdt. Vi har alle arbejdet hårdt på at få det til at fungere samt forsøgt at tilpasse konceptet.

Der har været arbejdet intens på en genoprettelsesplan men det er ikke lykkedes, at rejse den nødvendige kapital til såvel at dække det underskud som vinteren gav eller nye tiltænkte tiltag.

Vi vil gerne takke alle trofaste gæster som er kommet i Street Food, leverandører og ikke mindst alle bod-ejere samt ansatte.

Bestyrelsen og direktion er meget kede af de tab som involverede parter må lide grundet konkursen.

