Store flyttedag på havnen: Store maskiner blev løftet op gennem taget

Esbjerg: - Hov, der er hul i taget, og der hænger en stor tingest og dingler i luften. Jamen, hvad sker der lige her?

Sådan har forbipasserende på Esbjerg Havn sikkert tænkt, hvis de torsdag formiddag passerede virksomheden Vestjysk Modelsnedkeri i Morsøgade.

Og den er god nok. Der var hul i taget, og den tingest, der blev løftet op af en kran, var en maskine, som bruges til fremstilling af prototyper til blandt andet jernindustrien.

I bedste Olsen Banden-stil var der lagt en detaljeret plan for flytning af to tunge maskiner. Flere mænd var involveret, og der blev brugt mange donkrafte. Nogle bærende rør i tagkonstruktionen måtte skæres over, hvorefter taget skulle understøttes. Kranfirmaet Tonny Sørensen fra Esbjerg var valgt til at udføre løfteopgaven. Firmaet løftede i 2014 den ene af de to maskiner, der dengang var nyindkøbt, ind i virksomheden. Også dengang lavede man et hul i taget til formålet.

- Ja, man kan jo sige, at det havde været noget nemmere, hvis vi allerede i 2014, da vi købte maskinen, bestemte os for at flytte, men dengang var økonomien ikke til det. I dag har vi fået mere at lave, og vi har brug for mere plads, fortalte Paul Østergaard under flytningen. Han ejer Vestjysk Modelsnedkeri sammen med hustruen Anette.