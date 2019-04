Storcenter i shitstorm: Aflyser påskeevent med kaniner og kyllinger

Esbjerg: Kæl med de søde påskekyllinger og nuttede kaniner, lokkede Esbjerg Storcenter i en invitation til påske-events mandag, tirsdag og onsdag i næste uge.

Men i weekenden endte foretagsomheden fra butikscentret i en shitstorm på Facebook, og arrangementerne er nu aflyst.

Dyrepasser Carina Rønne Løkkegaard fra Dyrenes Beskyttelses Internat i Roskilde var en af dem, der kritiserede centres påske-events, og hun er glad for, at idéen er droppet.

- Kaniner er ikke en rekvisit, og det er et skidt signal at sende til børn. Der skulle blandt andet tages selfies med dyrene, og det synes vi heller ikke er en god idé. Dyr skal ikke betragtes som en gimmick eller et udstyrsstykke. Det, der også er problematisk, er, at kaniner er byttedyr og nemt stresser. Et center med larm er ikke deres naturlige element, og selv om de skulle håndteres af et professionelt personale, så holder kaniner ikke af at blive løftet eller håndteret, oplyser Carina Rønne Løkkegård.

Hun påpeger samtidig, at mange kaniner dumpes hvert år, fordi folk ikke på forhånd har sat sig ind i, hvad det vil sige at holde kaniner.

- Når børn i Esbjerg Storcenter så har fået taget selfies med kaniner, så vil de plage deres forældre for at anskaffe en kanin uden at vide noget om kaninpasning på forhånd, og så kører møllen. Den slags vil vi gerne have stoppet, oplyser Carina Rønne Løkkegård.