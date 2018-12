Stor rokade på vej i Esbjerg Kommune

Fremover skal der være en fælles administration per direktør-område i Esbjerg Kommune - i dag er der eksempelvis særskilte sekretariater for skoler, kultur og dagtilbud. Dermed vil der også skulle foretages rokeringer af medarbejdere internt. Det er forventningen, at man på den måde kan effektivisere arbejdet, ligesom der skabes større, faglige fællesskaber.

Den enorme Børn & Kulturforvaltning deles op, så arbejdsbyrden fordeles mere ligeligt mellem direktørerne. Således forbliver den hidtidige direktør Jørn Henriksen på området med skoler, dagpasning, SSP & Forebyggelse og han skal også fortsat være i spidsen for kulturområdet. Direktøren for Borger & Arbejdsmarked, Lise Plougmann Willer, overtager det børnesociale fagområde, som kommer ind under hendes forvaltningsområde, hvor sociale tilbud til borgere over 18 år i forvejen ligger. Det er håbet, at borgerne dermed vil opleve mere sammenhængende løsninger, fordi der dermed vil være én forvaltning, der følger børn i systemet ind i voksenlivet.

Store forventninger

Rikke Vestergaard har store forventninger til omorganiseringen af det øverste ledelseslag:

- Det giver nye snitflader og blik for nye måder at gøre tingene på. Ved at skære forvaltningsområderne til, bliver der også plads til mere synlighed, og eksempelvis Jørn Henriksen får mulighed for at komme rundt i egen organisation. Som det er i dag, er der simpelthen for mange fysiske enheder til, at det kan lade sig gøre. Ud over, at det er vigtigt, at de øverste direktører er mere synlige helt ud i yderste led, vil vi fremover også lægge mere vægt på, at den enkelte direktør er synlig lokalt i kommunen, regionalt, nationalt og til tider også internationalt. Det er vigtigt for udviklingen af kommunen, forklarer Rikke Vestergaard.

Politikerne beholder som nævnt deres ansvarsområder, men to udvalg vil fremadrettet skulle serviceres af to direktører og ledende medarbejdere fra to forvaltninger. Det gælder Børn & Familieudvalget, hvor Lise Willer fremover vil sidde med sammen med Jørn Henriksen, og det gælder Kultur & Fritidsudvalget, hvor direktør Arne Nikolajsen også vil danne par med Jørn Henriksen.