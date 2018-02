Speedwaysporten i Esbjerg overlever

Hverken Granly eller EMS ønsker at oplyse, hvor mange penge EMS skyldte kørerne, men JydskeVestkysten har tidligere skrevet, at det drejer sig om cirka 200.000 kroner, som altså nu er bragt ud af verden. Granly ønsker heller ikke at oplyse, hvor mange sponsorpenge virksomheden har brugt på at få speedwayklubben på ret køl.

EMS har sammen med Granly gennem flere måneder arbejdet hårdt for, at speedwaysporten kan fortsætte på topplan i Esbjerg, men tøver ikke med at sige, at regnskabet var en "mødding" og en rodebutik.

I efteråret meddelte direktøren for EMS Elite Erik Falk Svendsen sin afgang, hvilket i korte træk medførte et problematisk økonomisk overblik, men nu er alle tråde redet ud, således at klubben kan fortsætte.

Esbjerg: Når Esbjerg Motorsport fredag den 2.februar holder sponsormøde i kantinen hos Granly Steel i Nyhavnsgade, er der godt nyt til de speedwayinteresserede. Gennem hele efteråret har der hængt mørke skyer over EMS, men på sponsormødet vil Granlys økonomidirektør, Kim A. Junk, fortælle, at speedwaysporten i Esbjerg kan overleve på trods af, at situationen har været meget alvorlig med udsigt til skifteret og konkurs.

DM-finalen er reddet

- For at få tingene til at gå op i en højere enhed var der fire hovedpunkter, som der skulle styr på, fortæller Kim A. Junk og Kjeld Vogt. For det første skulle vi have en aftale med Erik Falk Svendsen, så der ikke længere er krav fra den ene eller anden side, idet samarbejdet er ophørt i god ånd. Denne aftale foreligger nu, således at klubben ligger i forhandlinger med en ny direktør, som forhåbentlig tiltræder i løbet af marts. Andet punkt var, at klubben skyldte kørerne penge, men også dette forhold er nu bragt i orden. Kørerne har fået deres tilgodehavende, hvilket betyder, at klubben har licens til at køre løb og dermed er også DM-finalen i år på Granly Speedway Arena reddet.

De to sidste hovedpunkter var flere sponsorkroner, hvor også Centex ved Lars Thulin hjulpet pænt til. samt en afdragsordning med SKAT, og dette er også lykkedes, fortæller Kjeld Vogt og Kim A. Junk.

På sponsormødet vil Granly Gruppens direktør, Kjeld Vogt, fortælle lidt om den turbulente tid, klubben har været igennem, men han glæder sig samtidig over, at EMS er reddet, at klubben har fin opbakning fra sponsorer, og at den har en masse dygtige og frivillige hjælpere. Kjeld Vogt fremhæver også, at EMS har fået en god hjælp fra Esbjerg Kommune i bestræbelserne på at få opgraduere anlægget ved Korskroen, hvor sæderne fra ishockeyhallen nu snart skal anvendes på Granly Speedway Arena.

På mødet vil holdleder Ib Pedersen præsentere kørerne i den nye sæson, mens formanden for EMS, Mads Kølbæk, fortæller om de sportslige ambitioner for 2018.

- Både Granly og Centex ved Lars Thulin har ydet en uvurderlig hjælp i den svære situation klubben har været i. Uden deres støtte havde det set svært ud, siger formanden for EMS, Mads Kølbæk.