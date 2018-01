Skibsmægler fra Esbjerg forener kræfterne med nordmænd

North Sea Shipbrokers ApS med adresse i Nyhavnsgade på Esbjerg Havn og Haugesundsfirmaet RG Hagland AS kombinerer deres fælles skibsmægleraktiviteter indenfor markedet for vedvarende energi.

Det oplyser North Sea Shipbrokers i en pressemeddelelse.

Partnerne har indgået aftale, som indebærer at Hagland overtager 49 procent af aktierne i den esbjergensiske skibsmæglerforretning gennem en kombination af aktiekøb og tegning af nye aktier. North Sea Shipbrokers og Haglands offshore-afdeling vil herefter arbejde som et team, men aktiviteterne bliver håndteret gennem North Sea Shipbrokers, som ændre navn til North Sea Hagland Shipbrokers ApS.

Indehaver Anders Helsinghoff Fjord fortsætter som daglig leder i selskabet og vil lede offshorevind i North Sea Shipbrokers, mens Tommy Sandtorv vil lede offshorevind i Haugesund.

Parterne vil også samarbejde indenfor andre relevante områder, og styrker dermed ydelserne indenfor andre segmenter som subsea, olie og gas, slæbebåde samt køb og salg.

- Jeg er meget tilfreds med at et så anerkendt selskab som Hagland forpligter sig til at udvikle selskabet videre. Vi vil med dette stå i en stærkere position ved at dække industrien fra kontor i Norge og Danmark, og vi vil have en størrelse til at vækste yderligere, oplyser Anders Helsinghoff Fjord.

North Sea Shipbrokers blev stiftet i 1976 af Orla Fjord Torbensen, og har siden udviklet sig fra at være et mindre køb og salgs-mæglerhus indenfor fiskeindustrien til at være et af de førende skibsmæglerhuse som arbejder indenfor alle maritime brancher. North Sea Shipbrokers gik ind på offshore vind markedet i 2007. North Sea Shipbrokers tilbyder i dag skibsmæglertjenester indenfor chartering samt køb og salg over hele verdenen. Senest har virksomheden fra Esbjerg for eksempel forestået salg af et skib fra Danmark til New Zealand.