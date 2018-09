E. Skov Jørgensen A/S kæmper for at sikre VVS-firmaets fortsatte eksistens efter at en skattegæld har betydet, at det hæderkronede firma forleden måtte begære sig for konkurs.

Esbjerg: Fredag afgøres liv eller død for et af Esbjergs hæderkronede VVS-firmaer, det næsten 60 år gamle firma E. Skov Jørgensen A/S og det omkring 25 ansatte.

Her ventes det at blive afklaret, om ejeren af E. Skov Jørgensen A/S, Torben B. Lambertsen, lykkes med at rejse de nødvendige kreditfaciliteter, efter at firmaet har smidt håndklædet i ringen og indleveret en konkursbegæring.

Det skete mandag, hvor Torben B. Lambertsen sammen med bestyrelsesformand Jørgen Grønne og revisor Henning Jørgensen troppede op i Skifteretten i Esbjerg. Her blev Aktieselskabet af 24/9-2018, som E. Skov Jørgensen A/S kort forinden havde taget navneforandring til, erklæret for konkurs, og senere samme dag blev de ansatte sendt hjem, dog uden opsigelse.

- Jeg er selvfølgelig meget ked af det på medarbejdernes og leverandørernes vegne. Det kunne ikke rigtig være anderledes, men jeg er optimistisk, og jeg håber, at vi kan komme i gang igen allerede på mandag, siger Torben B. Lambertsen, uden at han gå i detaljer omkring den påkrævede kapitaltilførsel.