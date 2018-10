Skal varmen fra Facebooks datacenter ind i esbjergensernes stuer?

Hos Dansk Fjernvarme, der repræsenterer alle de danske fjernvarmeselskaber, håber man, at ankomsten af endnu et datacenter til Danmark sætter tempo på udnyttelsen af overskudsvarmen fra datacentrene. For potentialet er kæmpestort, anfører Dansk Fjernvarme.

Det spørgsmål stiller flere aktører, efter at det er kommet frem, at den amerikanske it-gigant planlægger Danmarks største datacenter mellem Esbjergmotorvejen og Andrup.

I Esbjerg og de store byer er der benspænd fra forældede politiske krav om pligt til kraftvarme. Denne barrierer skal Christiansborg have ophævet hurtigst muligt, så Esbjerg og andre byer får lov til at udnytte de store mængder grøn og billig varme.

Appel til placering

I nabolandet Sverige skal et datacenter ved Stockholm - angiveligt som det første eksempel i verden - ombygges, så overskudsvarmen i stedet for bliver ledt ud i fjernevarmenettet.

- Det er en fantastisk nyhed for Danmark, at vi for sjette gang bliver valgt som hjemsted for et kæmpe datacenter. Det er igen et stort skulderklap til den danske energi- og forsyningssektor, der netop sikrer den høje forsyningssikkerhed som de store IT-giganter efterlyser, siger Kim Behnke, vicedirektør i Dansk Fjernvarme.

- Jeg håber at det bliver muligt i Esbjerg og andre steder at høste overskudsvarmen til genbrug i fjernvarmen. Derfor vil vi godt appellere til, at placering og indretningen af datacentret tænkes ind i den samlede forsyningssektor fra start, så omkostningerne holdes så lave som muligt til gavne for forbrugerne, fortsætter han.