Se de voldsomme billeder: Bil brød i brand under tur i vaskehallen

En vaskehal ved tankstationen Shell Korskro nær Esbjerg Lufthavn er fredag blevet voldsomt beskadiget.

Sidst på eftermiddagen var en bil ved at blive vasket i den store maskine, da bilen pludselig begyndte at brænde.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Klokken 16.23 får vi en anmeldelse om, at der er ild i en bil. Bilen er totalt ødelagt, og vaskehallen har det heller ikke godt. Det var ret voldsomt, siger vagtchef Erik Lindholdt.

Han oplyser, at branden er startet i bilen - angiveligt i motorrummet.

- Vi ser ofte, at der sker en kortslutningen, lige efter biler er standset, siger vagtchefen.

Selv om flammerne stod ud ad vaskehallen, var der ifølge vagtchefen aldrig fare for, at ilden ville brede sig til selve tankanlægget.

- Brandfolkene havde styr på det, siger Erik Lindholdt. Han tilføjer, at det tog dem cirka to timer at bekæmpe ilden.

På Twitter oplyser Sydvestjysk Brand, at hele vaskehallen er skadet af røg og sod.