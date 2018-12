Så fik Else endelig borgmesterbesøg: 105 år med manér

Nogle ting her i livet, er værd at holde fast i, og én af dem er ens værdighed.

Den har Else Novrup fra Sædding beholdt, selv om hun ingen vårhare er længere. Lørdag fejrede hun 105 års fødselsdag, og her dukkede borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) op på kommunens vegne for at fejre Else.

Som 105-årig har man jo typisk haft besøg af borgmesteren, da man fyldte 100, men ikke Else. For hun er en bestemt dame.

Da hun i sin tid rundede det trecifrede hjørne, skulle hun have haft besøg af daværende borgmester Johnny Søtrup (V). Desværre var han i sidste øjeblik nødt til at aflyse, og derfor blev viceborgmesteren bedt om at tage ud med blomster og lykønskninger.

Sådan blev det imidlertid ikke, for Else Novrup opfattede det som en fornærmelse, at borgmesteren ikke selv kunne tage sig tid, så hun afslog.

Det var i øvrigt kort tid før, at Jesper Rasmussen selv blev udnævnt til viceborgmester, men lørdag kunne han så få rettet denne sag op.

Else Novrup hører ikke for godt længere, og har ikke været uden for sin dør i to-tre år, men for tiden får hun hjælp til at skrive en bog om sit liv. Else var i sit aktive liv blandt andet ansat i en lederstilling ved seminariet i Esbjerg, ligesom hun har arbejdet for Mødrehjælpen i København.

Tre ægteskaber blev det til for Else, men ingen børn.

Hun siger selv, at hun er landets sidste tilbageværende kommunist, og folk omkring hende fortæller, at hun er særdeles viljestærk, kritisk over for autoriteter og ikke sådan at koste rundt med. Hun får dagligt hjælp blandt til at få lavet noget bedre mad end den "hundeæde", hun ellers ville få serveret.

Således har hun også fået sin nevø til at sværge, at hun aldrig skal på plejehjem og kan blive boende i sit hjem.

Hun er flittig avislæser, og selv om vi fra JydskeVestkystens side misundeligt må se til, at det er Kristeligt Dagblad og Politiken, hun læser, skal der under alle omstændigheder herfra lyde et stort tillykke med de 105 år.