S-kritik i maste-sag: Tyskernes kulsorte el smadrer sydjysk natur

Esbjerg Kommune: Det giver overhovedet ingen mening, at den sårbare og beskyttede sydjyske natur skal smadres af 30-35 meter høje højspændingsmaster, for at tyske kulkraftværker kan afsætte deres sorte strøm til England.

Opbakning fra professor

- Skal vi partout have en skæmmende, 400 kV-luftledning durk gennem vores værdifulde natur, for at tyskerne kan afsætte deres kulsorte strøm fra kulkraftværkerne? Er det af så stor national betydning for forsyningssikkerheden, at vi skal ødelægge kæmpestore, værdifulde naturområder? Der bliver jo ikke tale om, at vi aftager grøn vindmølle-energi fra englænderne - når det blæser i den engelske del af Nordsøen, blæser det også i den danske del, så på de tidspunkter har vi alle overskud af el, siger Anders Kronborg, der desuden stiller et stort spørgsmålstegn ved, om projekterne reelt er gavnlige for den grønne omstilling:

- Jeg vil gerne se CO2-regnskabet på de projekter, men jeg tvivler på, at det er udarbejdet. Jeg har i al fald ikke kunnet finde det, siger Kronborg, der med mandat fra partiets kredsbestyrelse vil tage kontakt til Energinets formand, Lars Barfoed (tidligere partileder og minister for De Konservative, red.) og igen-igen til energi-, klima- og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Ifølge Anders Kronborg er han og kredsbestyrelsen bestyrket i deres skepsis efter kontakt til blandt andre professor i energiplanlægning inden for vedvarende energi og energisystemer, Brian Vad Mathiesen på Aalborg Universitet København. Brian Vad Mathiesen, der i øvrigt stammer fra Varde, har sammen med en række andre professorer advaret mod Viking Link og afviser, at materialet bag beslutningen om projektet har nogen sammenhæng med grøn omstilling, og han bakker socialdemokraternes påstand om forbindelsen som kul-sort op.