Esbjerg: En 23-årig mand fra Esbjerg svæver lige nu mellem liv og død, efter at han lørdag nat klokken 03.25 forsøgte at kravle over et tog på Esbjerg Banegård.

En rengøringskvinde hørte et bump og gik ud på perronen, hvor hun fandt den 23-årige mand i flammer. Han havde ramt de elektriske køreledningerne, hvorefter han blev slået bevidstløs og styrtede ned på perronen. Der er ifølge vagtchef Bjørn Pedersen fra Syd- og Sønderjyllands Politi ingen vidner til ulykken.

Den 23-årige mand, der ikke var ved bevidsthed, blev overført til Rigshospitalet. De pårørende er underrettet.