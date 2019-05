Deres Blikkenslager og Wiums Leverpostej er blandt de selskaber, som har indleveret årsrapport til Erhvervsstyrlsen for året 2018.

Sæsonen, hvor erhvervslivet indgiver årsrapport til Erhvervsstyrelsen, er over os. Her er et lille udpluk af nøgletal fra Esbjerg-selskaber.

Esbjerg: Rigtigt mange af virksomheder og selskaber i Esbjerg har dette forår været igennem sæsonen for offentliggørelse af årsrapporter. JydskeVestkysten udvælger en række af disse selskaber og præsenterer deres resultater for 2018. Møbel- og designvirksomheden Kristensen & Kristensen A/S er ejet og stiftet af arvingerne efter Tage Sørensen, datteren Annette Bjerring Kristensen og hendes søn Kristoffer Jarl Kristensen. Virksomheden med hovedkontor i Kjersing og med direktør Mikael Uhd Christensen i spidsen har det seneste år fået overskuddet reduceret fra 8,1 millioner til 6,6 millioner kroner før skat. "Trods en tocifret stigning i nettoomsætning er årets resultat dårligere end budgetteret og resultatet for 2017. Dette skyldes blandt andet den negative udvikling i råvarepriser, herunder træ, samt en svag engelsk valutakurs. Det skal desuden nævnes, at der i indeværende regnskabsår er omkostningsført et større beløb vedr. produktudvikling med produktlancering primo 2019. Årets resultat anses, som værende mindre tilfredsstillende", skriver man i beretningen. Firmaet beskæftiger 10 ansatte i Esbjerg og op imod 300 på en fabrik i Baltikum.

Japansk gigant i Esbjerg I firmaet Nordfrost Køleservice ApS voksede overskuddet kraftigt fra 491.418 til 861.487 kroner før skat. Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 6, året før var det 7. Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 3,5 millioner til 4,4 millioner kroner i det seneste regnskab, og egenkapitalen steg til 1,8 millioner kroner. Wium Leverpostej laver for mange den eneste rigtige leverpostej, men sidste år blev selskabet overskud på 212.000 vekslet til et underskud på 251.716 kroner før skat. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,9 millioner, og egenkapitalen faldt fra 1,6 millioner til 1,4 millioner kroner. Ikke så mange ved, at Esbjerg har en japansk ejet virksomhed. Den Tokyo-baserede medicinalgigant Zeria Pharmaceutical Co. Ltd. driver virksomheden ZPD A/S i den tidligere Biofac-fabrik ved H. E. Bluhmes Vej. Overskuddet i ZPD er øget marginalt fra 14,3 millioner til 14,6 millioner kroner før skat. Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 34, året før var det 33. Sidste år voksede egenkapitalen i Esbjerg-firmaet fra 146,1 millioner til 157,5 millioner kroner.

Underskuddet er blevet mindre Et mere kendt Esbjerg-firma, Deres Blikkenslager, er efter et underskud året før kommet ud med plus på bundlinjen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra minus 1,9 millioner til 517.303 kroner før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 22 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 19 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 8,2 millioner til 9,9 millioner kroner og sidste år steg formuen i Esbjerg-virksomheden fra 513.327 til 893.406 kroner. Dan-Equip A/S, hvor aktiviteten består i handel med rørartikler med videre primært til offshorebranchen, har stadig røde tal, men underskuddet er formindsket fra minus 2,2 millioner til minus 1,5 millioner kroner før skat. Firmaet, der beskæftiger omkring ti ansatte, har øget bruttofortjeneste fra 2,8 millioner til 3,6 millioner kroner, og egenkapitalen er på 2,4 millioner kroner. Denne artikel er autogenereret af Jysk Fynske Mediers tekstrobot på baggrund af data fra Erhvervsstyrelsen.