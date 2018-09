Rambuktyve spolerede de gamles udflugt til Tyskland

En gruppe plejehjemsbeboere fra plejehjemmet Karstensminde skulle have været på udflugt, men den udflugt er nu udskudt, fordi tyve natten til onsdag brugte plejehjemmets bus til et stort rambuktyveri mod firmaet Kongeå Sadelmager i Gredstedbro.

GREDSTEDBRO: På plejehjemmet Karstensminde var den daglige leder Ninna Juul-Jensen og ejer af det privat drevne plejehjem, Ulla Petersen, torsdag formiddag noget trætte af, at en tyvebande natten til onsdag brugte plejehjemmets bus til rambuktyveriet mod firmaet Kongeå Sadelmager. Tyvene stjal ridesadler til en samlet værdi på skønsmæssigt 1,5 millioner kroner, og de sadler blev transporteret væk i bussen, som blev efterladt i et øde skovområde ved Kalvslund. Her stod bussen fortsat efterladt torsdag formiddag.

- Det er da rigtig træls. Bussen skulle være brugt til en udflugt torsdag, og vi skulle også have brugt den til en Tysklandstur for vores beboere én af de kommende dage. Den må vi nu udskyde, men jeg håber da, at vi kan få bussen repareret ret hurtigt. Vores bus står jo ikke og samler støv. Vi bruger den til gavn for beboerne mindst to-tre gange om ugen, siger Ulla Petersen.

Det var landmand Jens Simonsen, som onsdag formiddag fandt bussen forladt ved et stykke skov, knap en kilometer fra hans gård ved Kalvslund. Gården drives til daglig af hans søn, Jesper og Jesper Simonsen fortæller, at det sådan set var lidt af et tilfælde, at faderen fandt bussen ved skoven et stykke fra gården.

- Vi skulle lige ud og kigge til nogle kvier, men havde vi ikke skullet det kunne der godt være gået længere tid, inden bussen blev fundet, siger han.

Han tror ikke, at gerningsmændene til sadelkuppet har omlæsset de mange stjålne ridesadler der, hvor de efterlod bussen ved skoven.

- De har givetvis gjort det et andet sted i en anden bil, mener han.