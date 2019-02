- Der har været gang i renoveringen af de gamle lokaler for at få om- og udbygget lagerfaciliteterne for også at kunne varetage lager, forsendelse og distribution af Stelrad Nordics produkter, siger adm. direktør hos Hudevad Radiator Design, Jesper Friis, og forklarer, hvordam man netop har færdigmonteret mange meter pallereoler for at kunne imødekomme den store mængde varer, der kommer til Ribe fra Stelrads produktionsfaciliteter i Holland og Tyrkiet.

Stelrad Radiotor Group har i forvejen produktionsfaciliteter og afdelinger i England, Holland, Belgien og Tyrkiet, og med opkøbet i Ribe er Stelrad nu også klar til at indtage det Skandinavien under navnet Stelrad Nordic.

Alt dette ændrede sig i oktober 2018, hvor Stelrad købte HUDEVAD Radiator Design fra konkursboet efter Ribe Jernindustri, og dermed banede vejen for at blive en essentiel leverandør til det skandinaviske marked.

Intet ligger fast

I Ribe får man et lager på omkring 15.000 radiatorer, og Stelrad udbygger dermed yderligere et af de største distributionsnetværk for radiatorer i Europa med levering fra dag til dag.

- Det har været et stort og omfattende arbejde at få alt færdigt og få gjort Stelrads produkter salgsklare til det skandinaviske marked, men vi er nu endelig ved at være i mål, og det er skønt at se lastbilerne begynde at rulle ind med nye radiatorer og se at hylderne bliver fyldt op, siger Jesper Friis.

JydskeVestkysten skrev i november, at Stelrad Radiator Groups fremtid i Ribe afhang af, hvad der skulle ske med det store boligprojekt på området, og at man foreløbigt havde fået en garanti for, at man kunne være på grund i to år.

Med oprettelsen af Stelrad Nordics hovedkontor i Ribe tyder meget på, at Stelrad Radiator Group har langsigtede planer for Ribe, men ifølge Jesper Friis er det endnu for tidligt at sige noget konkret om fremtiden.

- Vi forventer at blive i Ribe eller omegn, men hvor det bliver ved jeg ikke. Intet ligger helt fast, siger Jesper Friis.