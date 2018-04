Professor: Højspændingsmaster skal ikke transportere grøn energi

Professor i energiplanlægning bakker op om Esbjerg-socialdemokraternes påstand om, at højspændings-projektet med forbindelsen til England og kæmpemaster fra Idomlund til grænsen som en transportvej for sort, tysk energi. Han kritiserer Energinet for at sætte opbakning til vindmøller på spil.

Esbjerg/Varde: Mens borgerne i det sydjyske raser over udsigten at få 30-35 meter høje master med 440 kV-kabler trukket gennem landskabet, omtales Energinets projekt som en grøn investering, der skal kunne sende dansk vindkraft til England og hjælpe den grønne omstilling. Men sådan hænger det ikke sammen, siger professor i energiplanlægning inden for vedvarende energi og energisystemer, Brian Vad Mathiesen på Aalborg Universitet København.

- Beslutningsgrundlaget for udbygningen af nettet er sort. Der er ingen CO2-konsekvensberegninger, ingen forholden sig til, hvordan investeringen på et tocifret milliardbeløb passer ind i den grønne omstilling frem mod 100 procent vedvarende energi i 2050, og der er intet, der tyder på at man laver 400 kV-forbindelsen eller Viking Link på grund af grøn energi fra vindmøller. Kun én procent af tiden vil kablet bruges til grøn vind-strøm ifølge Energinet selv, siger professor Brian Vad Mathiesen. Han erklærer sig "enormt ærgerlig" over Energinets måde at argumentere for projektet på:

- Jeg kommer selv fra Varde, og vi har så enormt brug for, at lokale vil stille flere møller op i fremtiden, og med den adfærd sætter man tilliden, ejerskabet og opbakning til vindmøller på spil. 400 kV-ledningerne er ikke nødvendige på grund af vindmøller. Det fremgår klart af Energinets eget materiale, at der findes et fravalgt, kabellagt alternativ, siger professoren og fortsætter:

- Med hensyn til Viking Link skal det i høj grad transportere strøm fra tyske kul- og brunkulsfyrede værker - igen ifølge Energinet selv, siger professor Brian Vad Mathiesen, der samtidig påpeger, at der - ud over konsekvenserne for borgerne i forhold til masterne, der skal sættes op - også er en risiko, som elforbrugerne nu pålægges at løbe.