Positiv udvikling: Færre hjemløse i Esbjerg

Socialt frikort

Else Zippor orienterede også om arbejdet med udrulningen af det sociale frikort. Det er et landsdækkende forsøg indtil 2020. Der er 14 Esbjerg-borgere, som har fået bevilget frikortet, hvor borgere kan arbejde uden fradrag i deres sociale ydelser og tjene op til 20.000 kr. Fire borgere er i gang i øjeblikket.

En ny metode i misbrugsbehandlingen kaldes "Move". Det er en ny og anderledes måde, hvor borgerne i et misbrug får motiverende samtaler, sms-beskeder og gavekort når de overholder samtaler, forklarede Else Zippor til udvalgets medlemmer.

Endelig orienterede hun om et initiativ til at bekæmpe ensomhed. Kommunens socialforvaltning har indgået et samarbejde med IT firmaet Connec, hvor man kan matche frivillige venner og brugere til at samtale om hverdagsemner, man selv kan vælge.