Politisk beslutning for Facebook-byggeri udsættes til næste år

Den endelige vedtagelse af plangrundlaget, der skal muliggøre Facebooks store nye datacenter ved Andrup, er udskudt til næste år. Udvalgsformand tavs om årsagen.

Esbjerg Kommune: Det bliver først næste år, at sagen om plangrundlaget for Facebooks kommende datacenter ved Andrup kommer igennem hænderne på politikerne i Plan & Miljøudvalget. Det står klart efter tirsdagens udvalgsmøde, hvor sagen blev udskudt til et møde i det nye år, men udvalgsformand Karen Sandrini (S) har ikke yderligere kommentarer og henviser til borgmesteren. Egentlig var der lagt op til, at udvalget skulle vedtage hele plangrundlaget og oversende forslag til kommuneplanændring, lokalplan og miljørapport til endelig vedtagelse i byrådet, men det blev der altså ikke noget af. Sagen om Facebooks gigantbyggeri mellem Esbjergmotorvejen og Andrup med 170.000 kvadratmeter under tag og en samlet bebyggelse på 260.000 kvadratmeter på et godt og vel to millioner kvadratmeter stort område, har udløst betydelig ballade i Andrup og især blandt beboere i Nørregårdsparken, der får Facebooks datacenter tættere på end nogen andre.

Datacenter Plangrundlaget for Facebooks planlagte datacenter mellem Esbjergmotorvejen og Andrup skal muliggøre et datacenter med 170.000 kvadratmeter under tag og en samlet bebyggelse på 260.000 kvadratmeter på godt og vel to millioner kvadratmeter jord.

Projektet omfatter opførelse af et datacenter med datahaller, samt supportfaciliteter og indrettes med interne veje og parkering med videre og forskellige teknikbygninger og teknisk udstyr. Det er planen, at datacentret anlægges i flere etaper hen over en årrække.

Foto: Michael Bager Facebook-byggeriet i Odense har været i gang i lang tid. I Esbjerg ventes byggeriet at begynde i det nye år. Arkivfoto: Michael Bager

Ændringer på vej Ifølge JydskeVestkystens oplysninger blev der fredag i sidste uge holdt et møde med deltagelse af blandt andre direktør for Teknik & Miljø, Hans Kjær, repræsentanter for Skads-Andrup Lokalråd og Dennis Wittrup Andersen, der er blandt de argeste kritikere fra Nørregårdsparken, hvilket blandt andet blev tydeliggjort på et borgermøde i Skads Forsamlingshus i slutningen af november, hvor 120 borgere var mødt op, og hvor Esbjerg Kommune blandt andet blev truet med gruppesøgsmål fra en ikke nærmere defineret borgergruppe. Det har tilsyneladende medført, at der nu ses på yderligere ændringer i planforslagene, og det skulle således være årsagen til, at sagen er blevet udskudt. Det er planen, at datacentret anlægges i flere etaper hen over en årrække, og der er hos beboere nervøsitet for blandt andet trafikforhold og støj især i den forventede lange anlægsfase. Også udsigten til det færdige byggeri har vakt bekymring. Der er indkommet 43 bemærkninger til planforslagene, der netop har været i høring. Overordnet omhandler bemærkninger og indsigelser trafikale forhold, påvirkning af Andrup i forhold til blandt andet støj og luft, højspændingsstation og ditto kabler, jordvolde og beplantning, påvirkninger i byggefasen, disponering af området og udnyttelse af overskudsvarmen fra datacentret.

Tidsplanen holder Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) oplyser til JydskeVestkysten, at der er kommet mange fine bemærkninger og forslag i høringsperioden. - I forbindelse med mødet med lokalrådet forleden er forvaltningen nu ved at undersøge et par ting. Det handler om beplantning mod Nørregårdsparken og noget omkring de trafikale forhold, og forvaltningen ser på, om der kan gøres yderligere for at imødekomme den bekymring, der er udtrykt, lyder det fra borgmesteren. Han fastslår, at udsættelsen på Plan & Miljøudvalgets møde ikke vil forrykke tidsplanen: - Udvalget ser på sagen igen på førstkommende møde i det nye år, men det vil ikke forrykke datoen for den politiske behandling i økonomiudvalget og i byrådet.

