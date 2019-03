Politikere skyder udvikling af Sønderris i gang

Esbjerg Kommune: De otte partier i Esbjerg Byråd reserverede sidste år en kvart million kroner til arbejdet med en plan for fremtidens Sønderris, og nu har Plan & Miljøudvalget netop godkendt det kommissorium, der lægges til grund for det videre arbejde med udvikling af bydelen.

- Hele idéen er at give borgere, foreninger og erhvervsliv muligheden for at byde ind og være med til at påvirke udviklingen af Sønderris. Der har allerede været holdt to møder med en lokal arbejdsgruppe, der har udpeget nogle emner, som planen til sin tid skal indeholde, fortæller formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S), der pointerer, at det er helt afgørende for projektets succes, at det er de lokale kræfter, der sidder med ved bordet, når der skal tænkes tanker og drøftes idéer om fremtidens Sønderris.

- Tre repræsentanter fra arbejdsgruppen deltager efterfølgende som en del af styregruppen for projektet, og det er et mål med planen, at den siden resulterer i konkrete arealudpegninger i kommuneplanen. Det er ikke sådan, at udviklingsplanen bliver juridisk bindende, men det er klart, at vi politisk skal have planen med i betragtning, når der træffes beslutninger, siger Sandrini.