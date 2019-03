Politikere erkender for få aktiviteter på plejehjem

For få aktiviteter

Mens udvalgsformanden ikke direkte vil sige det, så er det socialdemokratiske udvalgsmedlem Ulla Koman-Mejer mere klar i mælet:

- Vi var alle enige om, at der simpelthen sker for lidt for de fastboende på plejehjemmene. Det er første gang, det er blevet sagt direkte. På den baggrund synes jeg, det er rigtig fint, at vi begynder at tænke på nye løsninger. Det er vigtigt, at vi ikke river tæppet helt væk under nye beboere på plejehjem. Hvis de i forvejen er vant til at komme på daghjemmet, og der er plads til det, så giver det fin mening at lade dem deltage i aktiviteterne dér. Det kan også gå den anden vej, så hjemmeboende kan have lyst til at deltage i plejehjemmets aktiviteter for stedets beboere, det kan være forskelligt fra plejehjem til plejehjem, og det ser vi gerne. Jeg er glad for, at vi i udvalget er enige i denne sag og bestræber os på at finde individuelle løsninger, siger Ulla Koman-Mejer.

På Østerbycentret sidder 80-årige Hanna Helth Jensen stadig og er ked af, at hun ikke må deltage fuldt ud i aktiviteterne på daghjemmet, og det ændrer politikernes erkendelse ikke på.