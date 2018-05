Politiet ville skjule voldtægt i Broen

Esbjerg: Sagen om de to 14-årige piger, der den 31. marts ifølge anmeldelsen blev voldtaget og forsøgt voldtaget i Broen Shopping var næppe nogensinde kommet frem i offentligheden, hvis ikke JydskeVestkysten havde fået et tip og direkte havde spurgt Syd- og Sønderjyllands politi om episoden.

Politiet havde nemlig ikke sagt et ord om hverken selve episoden, den efterfølgende anholdelse af de to formodede gerningsmænd, grundlovsforhøret, hvor de blev varetægtsfængslet, eller den efterfølgende fristforlængelse.

JydskeVestkysten og andre medier har spurgt Syd- og Sønderjyllands Politi, hvordan det kan være.

I en mail svarer stabschef Lene Roesen således:

- Vi vurderede, at der i denne sag var et særligt hensyn at tage til de to forurettede, der som bekendt kun er 14 år og netop havde været udsat for en stærkt traumatiserende oplevelse. Der var endvidere ikke behov for, at efterlyse de formodede gerningsmænd, da vi vidste, hvem de var. Derfor gik vi ikke ud i offentligheden med oplysninger om sagen. Generelt kan vi oplyse, at politiet i hvert enkelt tilfælde vurderer, om vi selv skal gå offentligt ud i forhold til en sag. Det kan for eksempel være, hvis der er behov for at efterlyse mulige gerningsmænd. De formodede gerningsmænds nationalitet har ingen betydning for denne vurdering, uanset om der er tale om danskere eller udlændinge. Det er en konkret vurdering, politiet foretager, svarer Lene Roesen.