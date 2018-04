Politi efterforsker seksuelle overgreb mod 14-årige i shoppingcenter

To personer er varetægtsfængslede og sigtet for henholdsvis voldtægt og forsøg på voldtægt af to 14-årige piger ved to forskellige episoder.

Esbjerg: Syd - og Sønderjyllands Politi efterforsker for øjeblikket en anmeldelse om voldtægt og et voldtægtsforsøg mod to 14-årige piger i Broen Shopping i Exnersgade.

Det anmeldte fandt sted den 31. marts om aftenen, hvor de to veninder befandt sig i shoppingcenteret.

Ifølge JydskeVestkystens oplysninger skiltes pigerne ved toiletterne. Den ene pige gik ind, mens den anden ventede udenfor. Inden for ved toiletterne skulle to mænd have stået og ventet, og den ene pige skulle være blevet voldtaget, og den anden pige senere forsøgt voldtaget.

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi bekræfter kommunikationsmedarbejder Mads Dollerup-Scheibel direkte foreholdt oplysningerne, at der er hold i historien.

- Vi kan bekræfte, at to personer p.t. er varetægtsfængslet i forbindelse med efterforskningen af en hændelse den 31. marts om aftenen på Shoppingcentret Broen. En 16-årig dreng er varetægtsfængslet i surrogat, sigtet for voldtægt af en 14-årig pige, og en 20-årig mand er varetægtsfængslet for forsøg på voldtægt af en ligeledes 14-årig pige. Der er tale om to forskellige piger. Anholdelserne fandt sted henholdsvis den 3. april. og den 31. marts, oplyser Mads Dollerup-Scheibel.