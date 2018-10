Panderynken i SF over haste-behandling af Facebook-byggeri

Vækst-eventyr

Foruden Odense og svenske Luleå er Esbjerg blot det fjerde sted uden for USA, hvor Facebook etablerer datacenter, og det er ikke tilfældigt, at Facebook vil sætte spaden i jorden ved Esbjerg allerede i begyndelsen af 2019.I et konsortium med den irske operatør Aqua Comms deltager både Facebook og Google i etableringen af et 7.000 kilometer langt transatlantisk, undersøisk fiberkabel med navnet Havfrue, som vil forbinde Esbjergområdet med New Jersey. Dermed vil Esbjergområdet have i alt fire forskellige fiberoptiske ruter til USA og Europa, og i den vestjyske energimetropol håber borgmesteren og erhvervslivet, at byen og området som et digitalt knudepunkt for hele Norden står på kanten til et nyt væksteventyr.