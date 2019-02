På jagt efter køber og lejere: Esbjergs smukkeste kontorlejemål bliver halveret

Preben Bograd forventer ikke, at det bliver vanskeligt at finde nye aktiviteter til det tidligere hospital, som Olav de Linde og KPC Byg havde renoveret/ejendomsudviklet, da han i 2005 overtog ejendommen for et ukendt beløb. Og det behøver ikke være sundhedsrelaterede lejere, men også gerne indenfor eksempelvis liberalt erhverv.

- Sikkerhedsstyrelsen sidder overordnet set i dag i to lejemål, og der en ganske gode muligheder for at foretage en ny opdeling i mindre lejemål uden en større ombygning, siger Preben Bograd, indehaver og administrerende direktør, Frederiksborg Ejendomsinvest.

Tror ikke på hurtigt salg

Han mener heller ikke, at det pressede kontorudlejningsmarked i Esbjerg med tusindvis af ledige kvadratmeter vil lægge Frederiksborg Ejendomsinvest hindringer i vejen. Han har nemlig noget helt særligt at byde på, betoner direktøren.

- Jeg synes jo ikke, vi har den store konkurrence her. Det er klart, at vi ikke kan hamle op med havudsigt, men for dem, der gerne vil bo centralt i byens smukkeste kontor i en historisk bygning, har vi det ypperste, siger Preben Bograd.

Samtidig oplyser han, at han er interesseret i at sælge den markante ejendom, hvis hovedbygning går tilbage til 1904. Ejendomskomplekset har således i omkring et år været til salg for den nette sum af 76 millioner kroner.

- Alt er i princippet til salg, hvis prisen er den rigtige, men sandsynligheden for et salg vil alt andet lige være større med en høj udlejningsgrad. Så med Sikkerhedsstyrelsens flytning, tror jeg ikke på et hurtigt salg, erkender direktøren.

Skulle det alligevel ende med et salg af Sct. Joseph-ejendommen vil Frederiksborg Ejendomsinvest være helt ude af Esbjerg. Sct. Joseph er nemlig selskabets sidste besiddelse i Esbjerg. I de seneste år har Frederiksborg Ejendomsinvest solgt to store ejendomme i Esbjerg; en stor beboelsesejendom på hjørnet af Fynsgade og Teglværksgade (tidligere Arbejdsformidlingen) for cirka 50 millioner kroner og en stor beboelsesejendom med 42 lejemål i Borgergade/Havnegade, som for nogle år siden blev købt af E. Bank Lauridsen Holding.