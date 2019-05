Esbjerg Brygge Invest A/S

Esbjerg Brygge Invest A/S har foreløbig investeret i disse virksomheder:

We Feat ApS, Moshi Moshi ApS, Sportactives A/S, Liewood ApS, Daniit A/S, NemByg A/S, Kaas Stålbyg A/S og Hanstholm Køkkenet A/S.



I alt er der tale om 250-300 arbejdspladser.



Investorerne bag Esbjerg Brygge Invest A/S er med større eller mindre ejerandele Henning G. Kruse, kendt fra blandt andet Esbjerg Oilfield Services samt hans børn Lars Kruse og Marianne Kruse, Claus Tygesen fra Tygesen Company, fiskeskipper Niels Arne Hounisen og Peter Kirk Larsen, hans far Sten Kirk Larsen, advokat Jens Munch, administrerende direktør Kent Ernst Hansen, Poul Sand, Lars G. Pedersen fra Danspin A/S og en række tidligere fiskere, herunder Jean Vad Christensen, Esbjerg, i selskabet KVCR A/S.