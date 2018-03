På Mandø var der kampvalg til øens fællesråd

- Jeg blev stillet op som formandskandidat, fordi nogen synes det er vigtigt, at man rummer hele øen. Derfor var det knap halvdelen, som ønskede at jeg skulle være formand, siger han.

I følge Claus Christensen var der ikke nogen diskussion forud for kampvalget. Avisen har også spurgt Benny Thomsen, om han i givet fald ville stå for en anden linje i fællesrådet end Claus Christensen, hvis han var blevet valgt som formand.

Efterfølgende var Benny Thomsen sammen med Jørgen Nielbæk kandidater til fællesrådets bestyrelse, hvor Birgit Pedersen, Karin Fredskild og Frede Nielsen var de tre kandidater fra den gamle bestyrelse, som stillede op igen. Her endte kampvalget med genvalg til de tre kandidater fra den gamle bestyrelse, så heller ikke her skete der nogen udskiftning.

MANDØ: Formanden for Mandø Fællesråd, Claus Christensen, har i en årrække siddet sikkert i sadlen som formand for rådet. Mandø Fællesråd repræsenterer de fastboende og deres ægtefæller på øen samt folk med en grund eller et sommerhus.

Torsdag den 26. april holdes borgermøde på Mandø. Borgermødet handler om det kommende byfornyelsesprojekt på Mandø. Et projekt, som øen har fået 1,4 millioner kroner fra staten samt 400.000 kroner fra Esbjerg Kommune til at gennemføre. I weekenden gennemførte Mandø Fællesråd desuden den halvårlige strandrensning på øen. Her deltog 70 frivillige, og de samlede masser af affald, som var henkastet eller skyllet ind med strømmen. Der blev samlet affald til en hel container med top på.

Livlig diskussion

Claus Christensen slår fast, at det var en fin generalforsamling med en god diskussion om de mange punkter, hvor fællesrådet har været involveret i det seneste år.

- Vi fik sidste år indført midlertidig hastighedsbegrænsning i Mandø By. Den ordning er der forskellige holdninger til. Kommunen har meddelt, at der tidligst i 2019 er penge til at etablere faste bump. Problemet er, at en del kører uden om de midlertidige hastighedsbegrænsninger og dermed kører vejrabatterne op, fortæller han.

Mandø Fællesråd ønsker også, at der etableres offentlig transport til øen.

- Det vedtog vi på sidste års generalforsamling. Vi er ikke kommet videre med det. Men det vil vi fortsat arbejde på, siger formanden.

To punkter er blevet gennemført. Øens nye flotte legeplads blev indviet lørdag, og Mandø har fået bredbånd, som gør at hastigheden til it- og telefoni er blevet mærkbart forbedret for de fleste på øen.