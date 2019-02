Op imod 70 personer vil være varehuschef i Bilka Esbjerg

Selvom stillingen kræver solid ledererfaring som varehuschef har op imod 70 ansøgere lagt billet ind på at komme i spidsen for Bilka i Esbjerg. Den nye varehuschef når dog ikke at komme på plads, før den nuværende fratræder. Chef for Bilka Kolding bliver midlertidig løsning.

Jacob Fejerskov, Head of Retail hos Bilka, vurderer, at mellem 50 og 70 ansøgere har lagt billet ind på stillingen.

Det er konklusionen på Salling Groups bestræbelser på at finde en efterfølger til mangeårige varehuschef Jeanette Duvander, som forlader Bilka Esbjerg for af blive administrationschef hos AMU Vest.

Esbjerg: Det bliver næppe noget problem at finde en ny chef til Bilkas varehus i Esbjerg. Det bliver imidlertid mere vanskeligt at få den nye chef på plads inden 1. marts, hvor chefen ifølge stillingsopslaget skal være på plads.

Bilka Kolding-chef på banen

Af stillingsopslaget fremgår det, at ansøgerne skal være i besiddelse af en solid ledererfaring som varehuschef og vant til at skabe synlige resultater. Og det er ifølge Jacob Fejerskov ikke for sent at gøre sig gældende i forhold til stillingen, hvor man bliver chef for op imod 400 ansatte i varehuset i City Nord.

- Vi er efterhånden i den sidste fase af processen, men vi har endnu ikke skrevet under, siger Fejerskov.

Han erkender samtidig, at det ikke er muligt at have en afløser på plads, inden Jeanette Duvander skifter til AMU Vest. Imellem tiden får varehuschefen i Bilka Kolding ansvaret for den daglige drift i Esbjerg i samarbejde med lokale ansatte.

- Løsningen bliver, at varehuschefen i Kolding får ansvaret sammen med det dygtige hold, vi har i Esbjerg, og med mig på sidelinjen, siger Jacob Fejerskov.

Han forventer at have Esbjergs nye Bilka-chef på plads til omkring 1. april.