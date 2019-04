Oliemillionær forgylder sine børn i generationsskifte

Generationsskiftet er gennemført over en længere årrække, hvor Marianne Kruse, København, og Lars Kruse, Aarhus, - ud over betydelige udbytter - løbende er tildelt aktier i holdingselskabet.

Esbjerg: En af Esbjergs største erhvervsmænd gennem tiderne, konsul Henning G. Kruse, som er blevet mangemillionær i oliebranchen med stiftelsen af først Esbjerg Oilfield Service og senere - sammen med to andre - Esvagt, har med sine to børn, Marianne og Lars Kruse, gennemført et generationsskifte i selskabet Henning G. Kruse Holding A/S.

Aktiverne fra det hidtidige Henning G. Kruse Holding A/S er fordelt til de tre nye selskaber. Det er primært aktier - noterede og unoterede - samt likvider. I nogle tilfælde vil de nye selskaber være fælles om at fortsætte det gamle selskabs engagementer, så spaltningen her ikke får betydning for ejerforholdene i øvrigt.

De to børn tegnede sig for hver 30 procent af ejerskabet i holdingselskabet, mens Henning G. Kruse ejede 40 procent. Med spaltningen af det gamle holdingselskab er de tre aktionærer nu i stedet blevet 100 procent ejere af hver deres nye holdingselskab.

Frie fugle

En gennemgang af holdingselskabets regnskaber siden 2003 viser, at Henning G. Kruse, der i dag er 78 år, har været ganske dygtig til at pleje sin formue. Der er således i perioden udloddet udbytte i størrelsesorden 225 millioner kroner til ejerne. Samtidig fremgår det, at selskabets egenkapital efterlader Henning G. Kruses nye holdningsselskab med en formue på 110 millioner kroner, mens der kommer til at stå omkring 80 millioner kroner i hvert af de to børns holdingselskaber.

- Henning er trods sin alder godt kørende, men det er helt naturligt, at han sammen med sine børn gennemfører dette nu. Han videregiver nu resultatet af godt købmandskab og ordentlighed til sine børn, som hermed flyver videre selv, siger Peter Kirk Larsen.

I et fælles statement udtrykker Marianne og Lars Kruse tilfredshed med, at de med spaltningen får opfyldt deres ønsker om frihed til at bevæge sig i forskellige retninger på forretningsområder, hvor de har lyst til at virke.

Henning G. Kruse ønsker tillige børnene held og lykke og understreger samtidig, at han fortsat vil være aktiv med sin personlige formue samt det nye holdingselskab, der helt aktuelt deltager i ejendomsprojekter flere steder i landet.

Desuden fortsætter Henning G. Kruses Fond sit virke uændret.