Nytårsknald anmeldt til politiet: - Der ligger to og boller i baggården

Esbjerg: Et kærestepar var så glade for hinanden, at de ikke kunne vente med at vise det, til de kom hjem i seng nytårsnat.

"Anmelder oplyser, at der ligger to og boller i baggården," lød anmeldelsen til politiet i Esbjerg.

Og det kunne betjentene bekræfte. Hvorefter de bad det unge par på knapt 20 år om at tage hjem, hvis de ville fortsætte.

Episoden fandt sted i en baggård i Kronprinsensgade kl. 04.44 natten til tirsdag.