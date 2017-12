Nyt projekt: Kunst knytter bånd mellem forældre og børn og unge med handicap

Et nyt partnerskab mellem Esbjerg Kommunes Specialcenter og billedkunstner Karsten Auerbach skal styrke relationen mellem forældre og børn og unge med handicap. Samarbejdet er støttet af Kulturregion Vadehavet, og både personale, forældre og kunstner ser frem til et innovativt og spændende forløb i forandringens tegn.

Det betyder, at personalet skal gå nye veje i dialogen og samarbejdet med forældrene, og her spiller Karsten Auerbach en vigtig rolle i processen ved at følge forandringen tæt i det næste halve år, hvor han visuelt vil kortlægge udviklingen i projektet.

Målet med kunstprojektet er at styrke båndet mellem børnene og deres forældre og støtte dem i at danne varige relationer til netværk uden for Specialcentret.

Derfor har Specialcentret i Esbjerg Kommune, der har til huse på Bøge Allé i Ribe, allieret sig med billedkunstneren Karsten Auerbach i et projekt, der skal nytænke og udvikle samarbejdet mellem centrets personale og forældrene. Specialcentret fungerer som døgninstitution og aflastning for cirka 100 børn og unge med fysiske og psykiske handicap, og de kommer fra blandt andet fra de fire Vadehavskommuner - Esbjerg, Varde, Tønder og Fanø.

Artbizz arbejder for professionelle partnerskaber mellem kunstnere og virksomheder/organisationer, fordi den særlige tværfaglighed kan være utrolig effektfuld for begge parter, og man har bred erfaring med at skabe resultater for virksomheder, privatpersoner, kommuner og regioner, der ønsker udvikling og vækst via kunstnere andre kreative.

Portrætter er pejlemærker

Baggrunden for samarbejdet mellem Karsten Auerbach og Specialcentret er Kulturregion Vadehavets projektpulje Artbizz Vadehavet, der støtter partnerskaber mellem kunstnere og virksomheder eller organisationer i de fire Vadehavskommuner.

- Det ligger i billedets natur, at det har et andet sprog end det faglige, og samtidig kan noget andet end ord. Det kan skabe overblik og få fat i følelserne, så vi kan tale om dem på en metaforisk og afdramatiserende måde. Jeg går ind i projektet som en fremmed og kommer derfor med en anderledes indfaldsvinkel, som måske gør det lettere at søge op i helikopterperspektiv, når vi skal arbejde med forandringen af rollerne i samarbejdet mellem personale og forældre, siger Karsten Auerbach.

I Esbjerg Kommune ser formanden for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen, partnerskabet som en spændende kombination af kunst og faglighed, der kan åbne for nye perspektiver.

- Forældrene er de vigtigste mennesker i børnenes liv, og når vi i en periode bliver betroet ansvaret for børnene, er det vigtigt, at vi skaber de allerbedste rammer for, at børnene og deres forældre kan bevare og bygge videre på en god og tæt relation. Vi har stor respekt for den opgave, det er at være forældre til et barn med handicap, og vi vil gerne sikre, at vi hele tiden er bedst muligt gearet til vores opgave ved at lade medarbejderne udvikle sig og se på deres faglighed og roller med nye øjne, siger udvalgsformanden.