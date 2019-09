I to år har Ribe Biogas, Aalborg Universitet Esbjerg og Esbjerg Kommune arbejdet med et forskningsprojekt, hvor grøde fra Ribes vandløb omdannes til biogas. Resultater er mindre belastning af miljøet, kortere transporttid og ingen deponi, ligesom Ribe Biogas laver grøde til grøn energi for Ribes borgere.

- For Ribe Biogas var det er spørgsmål om at hjælpe kommunen. Vi kan næsten omsætte 100 pct. af grøden, og med dette kan vi kan spare miljøet for den belastning, det er, at grøden komposterer og afgasningen til atmosfæren foregår, og at kommunen skal køre grøden til deponi i Esbjerg. For os er det godt, hvis projektet bliver omkostningsneutralt, og det gør det, siger direktør hos Ribe Biogas A/S, Anders Lydom, der har vanskeligt ved at forklare, hvem der står bag idéen, udover at det næsten er en ren Ribe-historie.

I flere år har man derfor i et samarbejde med Aalborg Universitet og Esbjerg Kommune arbejdet på at fjerne grøden på den mest klimavenlige måde, og det gøres ved at fjerne det fra vandløbene og fragte det direkte til Ribe Biogas på Koldingvej.

Det foreløbige forskningsarbejde fra Aalborg Universitet Esbjerg har indikeret, at der er 40 m3 metan pr. ton grøde. Når metan udvindes i Ribe Biogas anlæg, vil det give en CO2-reduktion med en faktor x 21, da hver m3 metan har en 21 gange større miljøpåvirkning end en m3 CO2.Derudover sikrer man ved Esbjerg Kommunes hurtige opsamling og transport af grøden, at vandløb spares en betydelig miljøpåvirkning som ensilage-saften ellers kan påvirke vandløb med, hvis det afvander i nærheden af de opgravede vandløb. Idéen om at omdanne grøde til energi opstod i forbindelse med et Interreg forskningsprojekt om alternative biomasser. Interreg støtter samarbejde i EU-lande, og i dette tilfælde mellem Danmark og Tyskland, og et af projektets hovedformål var at finde bæredygtige alternativer til brug af majs som biomasse i biogassektoren.

Større viden

Grøden er fra Ribe, Anders Lydom bor i Ribe, de centrale personer fra kommunen bor ved Ribe, og det samme gør forskningslaborant og laboratorieansvarlig Kathrine Toft Hansen fra Aalborg Universitet Esbjerg, der igennem to år har stået for den forskningsmæssige del af projektet, der omhandler alternativ biomasse.

- Det er en tilfældighed, at ripensere med forskellige kompetencer er mødtes på gaden. En ph.d. fra Københavns Universitet har også været en del af det, og vi har herude så valgt at tage ansvaret og sige, at vi gerne vil være med til at løse problemet, siger Anders Lydom og forklarer, at Esbjerg Kommunes entreprenør rent praktisk kører den slåede grøde direkte til Ribe Biogas efter opsamling og kort afvanding, hvorefter man blander med husdyrgødning, inden det sendes ud i anlæggets tanke og omdannes til biogas.

- Andre steder har man lignende projekter, men det kører med underskud, og man laver det uden for alvor at kende processen bag. Det er det, vi arbejder på her, og ved at universitet er med opnår vi en større, faktuel viden om processen, for det kunne jo sagtens tænkes, at andre kunne begynde at tænke på samme måde, siger Kathrine Toft Hansen, mens Anders Lydom uddyber, at det, at han er glad for projektets foreløbige resultater, fordi de viser, at det ikke udelukkende var en god fornemmelse, man havde omkring projektet.

Ribe Biogas A/S har de sidste 30 år været en af pionererne indenfor dansk biogasproduktion. Anlægget er Danmarks ældste, og landet over er bestyrelsen kendt som værende visionære og nytænkende. Dette er også grunden til, at bestyrelsen har sagt ja til grødeprojektet for at skubbe grænserne for, hvad der lader sig gøre rent klimamæssigt. Samarbejdet fungerer i dag allerede så godt, at Esbjerg Kommune er klar til at udvide samarbejdet.