Ny sti skal sikre bløde trafikanter ved Jedsted Dambrug

Jedsted Mølle Dambrug har rettet henvendelse til Esbjerg Kommune i forhold til at få lov at lede bløde trafikanter uden om dambrugets område ad en ny, rekreativ stiforbindelse. Esbjerg Kommune ser positivt på henvendelsen.

Jedsted: Med omdannelsen og udbygningen af Jedsted Mølle Dambrug ønsker ejerne af dambruget at lede de bløde trafikanter helt uden om området ved at etablere et nyt stisystem øst om dambruget.

Den nuværende stiforbindelse går ind over dambrugets område, og bruges i dag af områdets beboere, herunder også børn der skal i skole i Gredstedbro, og forbinder Jedsted Møllevej mod syd og Vilslevvej mod nord, og dambrugets ejere, Snaptun Fisk Export A/S fra Juelsminde, har derfor været i dialog med Esbjerg Kommune om et lede stiforbindelsen øst om dambrugets areal.

Ønsket er netop blevet behandlet på et møde i kommunens Teknik & Byggeudvalg, og selv om en ny forbindelse er 350 meter længere end den eksisterende vej, ser man positivt på henvendelsen, idet borgerne får en fin, rekreativ stiforbindelse i stedet.

- Vi har gentagne gange snakket med folk fra byen og fra området, og de kunne godt tænke sig at gå langs Kongeåen i stedet for ind over vores område. Det har vi ikke noget imod, og det er også en flottere tur, siger direktør Tim Holmgaard Petersen fra Snaptun Fisk Export A/S.