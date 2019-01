Ny madbod er landet i Street Food Esbjerg

- Vi er spændte på, om det er noget, der falder i esbjergensernes smag. Tanken med streetfood-markedet er jo netop, at det er en form for gastronomisk legeplads, hvor man kan prøve forskellige koncepter af uden selv at skulle ud og investere i lokaler, siger Søren Gaj Nielsen, indehaver af Street Food Esbjerg.

Ledige pladser

Åbningen sker ovenpå en turbulent tid i madmarkedet. Street Food Esbjerg åbnede i maj med 12 madboder og fire barer, men efterfølgende har flere køkkener måtte opgive projektet. Senest har man måtte sige farvel til den tidligere håndboldspiller Kelsi Fairbrothers bod, Fairbrothers Fish & Chips, fordi økonomien ikke kunne løbe rundt.

Derudover har visum-problemer tvunget den indiske madbod til at lukke midlertidigt. Køkkenet forventes at kunne åbne igen til marts eller april. I mellemtiden overtages pladsen af et syrisk pop up-køkken, der forventes at åbne inden længe.

Selv om der også er kommet nye til, er der fortsat overskydende plads i den gamle teatersal. Søren Gaj Nielsen er derfor på jagt efter nye samarbejdspartnere.

- Vi leder efter 1-2 køkkener, der kunne være interesseret i at leje sig ind hos os. Håbet er, at vi kan få aftalerne i stand inden højsæsonen begynder til foråret, siger indehaveren.

Interesserede kan henvende sig til Søren Gaj Nielsen på sgn@streefoodesbjerg.dk.