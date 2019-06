Esbjerg: Anders Peter Pedersen er ny administrerende direktør for NorSea Wind. Han kommer til at stå i spidsen for en virksomhed, der oplever fremgang og har opbakning fra en stærk ejerkreds, heddet det i en pressemeddelelse.

NorSea Wind leverer integrerede logistik- og tekniske løsninger indenfor vindindustrien, og er grundlagt som datterselskab af NorSea, som er en ledende leverandør af baseservice og logistik til offshoreindustrien.NorSea, som endte i Esbjerg, da man købte daværende Danbor af A.P. Møller-Mærsk, er den største leverandør af baseydelser i Norge og har desuden baser i Skotland, Tyskland. Selskabet tæller omkring 900 ansatte. Wilhelmsen er kendt som af en verdens største shippingvirksomheder med en tilstedeværelse i mere end 2.200 havne verden over. NorSea Wind har kontor i NorSea House of Offshore Innovation i Esbjerg samt i Hamburg.

Store muligheder

Wilhelmsen Ship Management har nemlig opkøbt 50 procent af aktierne i NorSea Wind og underliggende selskaber, og dermed er der skabt en endnu stærkere spiller på markedet for logistik og projekthåndtering af både on- og offshore-vind.

- NorSea Wind giver Wilhelmsen spændende muligheder for at styrke vore services indenfor vindenergimarkedet, og det komplementerer Wilhelmsens stærke erfaring indenfor maritime operationer og vedligehold. Vi får forenet kernekompetencer fra begge parter, hvilket giver os mulighed for at levere en lang række services fra hele værdikæden, og det er her, jeg ser den virkelige styrke, forklarer Carl Schou, bestyrelsesformand og administrerende direktør for Wilhelmsen, der fremover deler ejerskabet af NorSea Wind med NorSea, hvor der også er fokus på de store muligheder i den nye konstellation.

- Det giver store vækstmuligheder for begge parter, der får mulighed for at føre an i en stadig voksende vindsektor. Med den markante udvikling, som markedet gennemgår, så giver vore kombinerende kompetencer os en position en leverandør af totalløsninger, der har den bedste mulighed for at supportere interessenter, som stadig udvikler sig hastigt, udtaler bestyrelsesformand og administrerende i NorSea, John Stangeland i pressemeddelelsen.